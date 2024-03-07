banner913
banner932
11 0
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
7 0
 
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
19 0
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
26 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
21 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
34 0
banner1012

İhraç edildi, kardeşinin kimliğiyle geri geldi

KKTC’den 18 Mayıs 2023 tarihinde ihraç edilen ve daha sonra erkek kardeşine ait pasaportla 23 Kasım 2023 tarihinde ülkeye gelerek Havaalanından giriş yapan Pakistanlı Yasir Shahzad, alınan ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa Surlariçi’nde yakalandı

banner974
İhraç edildi, kardeşinin kimliğiyle geri geldi
banner971
KKTC’den ihraç edildikten sonra kardeşine ait pasaportla ülkeye gelen Yasir Shahzad tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı. 
Polis, Yasir Shahzad’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde ihraç edilmesine rağmen, ülkesi Pakistan'da erkek kardeşi Qaisar Shahzad'a ait pasaport ile 23 Kasım 2023 tarihinde KKTC'ye gelerek Havaalanında görevli muhaceret memuruna konu pasaportu vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünerek tedavüle sürdükten sonra aleyhinde ihraç kararı olduğunu bilmesine rağmen, sahte davranışla kayıt temini yaparak KKTC'ye giriş yaptığını söyledi.
Polis, zanlının alınan ihbar üzerine 5 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Surlariçinde yakalandığını belirtti.
Polis, soruşturmanın yeni başladığını, pasaportun inceleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.