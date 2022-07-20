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İçti içti, araca saldırdı

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Lefkoşa’da aşırı alkol alan Hüseyin Topaloğulları, Mustafa Şen'e ait aracı çaldı ve aracın vites kutusu ile arka tamponunu kasten hasara uğrattı

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İçti içti, araca saldırdı
 
Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, 16.07.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Güzelyurt’ta sakin 30 yaşındaki Hüseyin Topaloğulları’nın 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı sirkat edip, konu aracın vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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