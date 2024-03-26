Avcil, iki diplomayı da yakmış

Sahte diplomadan tutuklanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması Şerif Avcil, yengesi Melek Avcil ve kardeşi Şahin Avcil,teminatla serbest kaldı. Polis, Şahin Avcil’ın iki diplomayı da yaktığını söylediğini aktardı



Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde, Yargıç Gülay Uğur huzurunda görülen davalarda, Tahkikat Memuru Polis, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan polis subayı Şerif Avcil yengesi Melek Avcil ve kardeşi Şahin Avcil ile ilgili son bulguları aktardı, zanlıların beraber hareket ettiklerini tespit ettiklerini belirtti.

Tahkikat Memuru, soruşturmada, evli olan Şahin Avcil ve Melek Avcil’in diplomalarının halen daha tespit edilemediğini kaydetti.

Şahin Avcil’ın gönüllü olarak verdiği ifadeye işaret eden Tahkikat Memuru, ifadede Şahin Avcil’ın iki diplomayı da yaktığını söylediğini aktardı. Tahkikat Memuru, bunun yanında, Şahin Avcil’ın Okul Genel Sekreteri ile kendisi tanıştığını, kendisinin ve eşinin okul kaydını yaptırdığını, kardeşi polis memuru Şerif Avcil için de ricada bulunduğunu ve bu nedenle kardeşi ile aralarında tartışma yaşandığını belirttiğini söyledi.

Tahkikat Memuru, Melek Avcil’ın da Başbakanlık personeli olarak kademe ilerlemesi amacıyla diplomasını Personel Dairesi’ne verdiği ancak kademe ilerlemesi için uygun görülmediği tespitinin yapıldığını ifade etti.

Polis Memuru, Şerif Avcil'e yönelik de, soruşturma kapsamında aranan telefonun halen daha bulunamadığını, zanlının susma hakkını kullandığını aktardı.

Polis, zanlıların bu noktada soruşturmaya etki etmeyeceği gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların; ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahkeme üç ismin de 80'er bin TL teminat yatırması ve 2'şer kefilin 1'er milyon kefalet senedi imzalaması, ayrıca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şartıyla serbest bıraktı.

Kıbrıs Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) başlatılan ‘sahte diploma’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ’ın koruması Şerif Avcil ve yakınları Melek Avcil, Şahin Avcil yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde, Yargıç Gülay Uğur huzurunda görülen davalarda, Tahkikat Memuru Polis, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan polis subayı Şerif Avcil yengesi Melek Avcil ve kardeşi Şahin Avcil ile ilgili son bulguları aktardı, zanlıların beraber hareket ettiklerini tespit ettiklerini belirtti.Tahkikat Memuru, soruşturmada, evli olan Şahin Avcil ve Melek Avcil’in diplomalarının halen daha tespit edilemediğini kaydetti.Şahin Avcil’ın gönüllü olarak verdiği ifadeye işaret eden Tahkikat Memuru, ifadede Şahin Avcil’ın iki diplomayı da yaktığını söylediğini aktardı. Tahkikat Memuru, bunun yanında, Şahin Avcil’ın Okul Genel Sekreteri ile kendisi tanıştığını, kendisinin ve eşinin okul kaydını yaptırdığını, kardeşi polis memuru Şerif Avcil için de ricada bulunduğunu ve bu nedenle kardeşi ile aralarında tartışma yaşandığını belirttiğini söyledi.Tahkikat Memuru, Melek Avcil’ın da Başbakanlık personeli olarak kademe ilerlemesi amacıyla diplomasını Personel Dairesi’ne verdiği ancak kademe ilerlemesi için uygun görülmediği tespitinin yapıldığını ifade etti.Polis Memuru, Şerif Avcil'e yönelik de, soruşturma kapsamında aranan telefonun halen daha bulunamadığını, zanlının susma hakkını kullandığını aktardı.Polis, zanlıların bu noktada soruşturmaya etki etmeyeceği gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların; ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmalarına karar verdi.Mahkeme üç ismin de 80'er bin TL teminat yatırması ve 2'şer kefilin 1'er milyon kefalet senedi imzalaması, ayrıca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şartıyla serbest bıraktı.