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Hız tespiti için uzman bekleniyor

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Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda geçtiğimiz pazar akşamı Sevgül Şinasi’nin ölümü ile sonuçlanan kazaya neden olan Zekâ Saldam’ın süratinin tespit edilmesi için Türkiye’den uzmanlar bekleniyor

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Hız tespiti için uzman bekleniyor
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Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda geçtiğimiz pazar akşamı dehşet saçan 28 yaşındaki Zekâ Saldam dün ek tutukluluk talebi ile yeniden yargı önündeydi.
Girne-Alsancak Çevre Anayol’unda 3 Aralık Pazar akşamı Sevgül Şinasi’nin ölümü ile sonuçlanan trafik çarpışmasında tutuklanan UZ 008 plakalı araç sürücüsü Zeka Saldam, ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Polis, mahkemede verdiği ifade de kazayı anımsatarak zanlı Saldam’ın 4 Aralık tarihinde tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi.
Polis, kaza gününe dair görgü tanıklarını tespit edilerek 6 kişiden ifade alındığını 3 günlük tutukluluk süresinde zanlının kullandığı yolların tespit edildiğini ve toplamda 5 kamera görüntüsünün incelendiğini kaydetti.
Alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğuna değinen polis, zanlının kullanımındaki UZ 008 plakalı aracın kaza gecesi süratinin tespit edilmediğini kaydetti.
Sürat tespiti için Türkiye’de uzmanlarla yazışma gerçekleştiğini ve cevap beklediklerini kaydeden polis, zanlı Saldam’ın 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, polisin soruşturmasının devam ettiğini kaydederek alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken görüntüler olduğuna değinerek zanlının 4 gün daha soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
 
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