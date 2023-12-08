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Çocuğa cinsel tacize 5 ay hapis

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Lefkoşa’da yolda yürüyen 17 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan Mısır uyruklu Muhammed Ali’ye beş ay hapis cezası verildi

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Çocuğa cinsel tacize 5 ay hapis
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Lefkoşa’da, yolda yürüyen 17 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan Muhammed Ali Muhammed Ali hakkındaki dava karara bağlandı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 ay hapse mahkûm edildi.
Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç, sanığın 13 Ekim tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel taciz suçunu işledikten sonra, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.
Yargıç, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, sanığın tespit edilerek, 23 Ekim tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Yargıç, yapılan araştırmada sanığın 9 Temmuz 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar 107 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak kaldığını söyledi.
Yargıç, cinsel nitelikli suçların yaygınlaştığını, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, sanığı tüm olguları bir arada değerlendirdikten sonra 5 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.
 
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