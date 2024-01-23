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Hırsızlığa iki yıl hapis

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Lefkoşa’da üç işyerini soyan Azat Nur, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi

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Hırsızlığa iki yıl hapis
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Lefkoşa’da bir işyerinin kapsının kilidini kırarak içeri girdikten sonra birçok eşya çalan, ayrıca iki iş yerine daha girdiği tespit edilen Azat Nur hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.
Kararı okuyan Yargıç, 03-05 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidinin kasten kırılarak açıldığını ve içeriye girildikten sonra, işletme içerisinden 2 adet kahve makinesi, tost makinası, diz üstü bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındığını söyledi. Başkan, incelenen kamera görüntüleri sayesinde suçu işleyenlerin sanığın belirlendiğini ifade etti.
Yargıç, sanığın aranan şahıs ilan edildiğini ve 6 Temmuz’da Güzelyurt’ta trafik kazası yapınca yakalandığını açıkladı. Yargıç, yapılan soruşturma sonucu sanığın çaldığı tost makinesini 250 TL, bilgisayar ve 2 adet kahve makinesini ise 3 bin 500 TL paraya sattığının tespit edildiğini belirtti.  Başkan, yapılan soruşturma sonucu sanığın üç ayrı iş yerine girerek, sirkat suçu işlediğinin belirlendiğini ifade etti.
Yargıç, sanığın üç ayrı kapalı konumdaki işyerine girerek, hırsızlık yapmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, sanığa oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
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