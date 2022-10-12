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Hırsızlığa 24 ay hapis

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Hırsızlığa 24 ay hapis

 
Ev açma suçundan yargılanan Zaman Ul Hassan’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu ev açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın mükerrer şekilde ev açma suçlarını işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
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