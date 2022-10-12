527 hesapta 70 milyon TL unutuldu

Bankalarda 2021 yılında 527 hesap zaman aşımına uğradı. Fona gelir kaydedilen toplam tutar 70 milyonu aştı

Merkez Bankası, 2021 yılında zaman aşımına uğrayan hesapları açıkladı. Buna göre, toplam 527 hesapta bulunan 1 milyon 33 bin 983,57 Türk Lirası (TL), 2 milyon 515 bin 276,76 ABD Doları, 245 bin 536,89 İngiliz Sterlini ve 967 bin 926,41 Euro, Merkez Bankası’na devredildi.Resmi Gazete’de ilan edilen mevduatlar, Merkez Bankası tarafından Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na aktarılacak ve burada da gelir olarak kaydedilecek.Verilere göre, TL cinsinden 15 bankada toplan 234 hesap zaman aşımına uğradı. 12 bankada 68 dolar hesabı, 14 bankada 138 euro hesabı ve 14 bankada da 87 sterlin hesabı zaman aşımı nedeniyle Merkez Bankası'na devredildi.Devlete kalan 527 hesabın (güncel KKTCMB kurlarına göre) bugünkü TL karşılığı toplam 70 milyon 862 bin 446,91 oldu.Para cinsine göre zaman aşımına uğrayan toplam tutarlar ve TL karşılığı şöyle oldu:TL - 1 milyon 33 bin 983,57Dolar - 2 milyon 515 bin 276,76 (46 milyon 834 bin 956,32 TL)Euro - 967 bin 926,41 (17 milyon 824 bin 268,04 TL)Sterlin - 245 bin 536,89 (5 milyon 169 bin 239,03 TL)Toplam: 70 milyon 862 bin 446,91 TLTL cinsinden zaman aşımına uğrayan en büyük mevduat hesabı 60 bin 616,88 TL ile Ada Kıbrıs LTD.'a ait. Dolar ve euroda ise GNI Holding S.A. isimli firma başı çekiyor.Belize merkezli bir bahis sitesi olan ve "Gold Nugget Invest" adıyla 2009 yılında KKTC'de faaliyette bulunan firmanın zaman aşımına uğrayan hesaplarının 2 milyon 76 bin 152,90 dolar (38 milyon 658 bin TL) ve 336 bin 190,61 euro (6 milyon 190 bin TL) olduğu görülüyor. Sterlin cinsinden zaman aşımına uğrayan en büyük miktar ise 146 bin 564,97 sterlin (3 milyon 85 bin TL) ile Dr. Werner Dürrfeld isimli bir şahıs hesabına ait.Diğer yandan, Kıbrıs Müftülüğü adına açılan bir hesabın da 142,28 dolarlık (2 bin 649 TL) bir mevduatının zaman aşımına uğradığı görülüyor.Sahipleri vefat eden veya sahipleri tarafından unutulan hesaplar yanında küçük mevduat olduğu için ihmal edilen ancak zaman içinde faizleriyle artan birçok hesap, 10 yıl boyunca işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğramış mevduatlara ilişkin mevzuata göre, hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak, on yıl içerisinde aranılmaması durumunda, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar bu kategoriye alınıyor.Hesapların zaman aşımına uğrama nedenleri ise şöyle sıralanıyor:Hesap sahibinin vefatı nedeniyle, mirasçılarının bu hesaplardan haberdar olmaması; hesap sahibinin unutkanlığı; özellikle yabancı ülke vatandaşlarının, ani olarak yurt dışına çıkışları nedeniyle erişim sıkıntısı veya ihmalkarlık; mevduatın, küçük olduğu değerlendirilerek ihmal edilmesi ancak zaman içerisinde faizle belli bir büyüklüğe ulaşması; son zamanlarda belli hesapların işletilebilmesi (kredi, kredi kartı gibi) için açılan ve sonradan kapatılması ihmal edilen hesaplar.