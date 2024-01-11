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Hırsızlardan biri 16, diğeri 24 yaşında

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Lefkoşa’da sabaha karşı Sülkem Simit Evi’ne girerek yazar kasadaki 12 bin TL’yi ve 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını çalan 24 ve 16 yaşındaki iki hırsız tutuklandı

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Hırsızlardan biri 16, diğeri 24 yaşında
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan 24 yaşındaki Eyüp Üzüm ile 16 yaşındaki B.D. mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak, çaldıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların incelenen kamera görüntüleri sayesinde 9 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, yakalandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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