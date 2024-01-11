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“Boşayamazsın beni, seni keserim”

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Lefkoşa’da Levent Kurtdağı adlı kişi, telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle eşini “Boşayamazsın beni, seni keserim” diye tehdit etti. Zanlının geçmişte eşini darp ettiğine dair poliste üç kaydı bulunduğu tespit edildi

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“Boşayamazsın beni, seni keserim”
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Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan Levent Kurtdağı dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 9 Ocak 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında alkol alıp, Lefkoşa’da Gelibolu bölgesinde bulunan ikametgahına gittikten sonra telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle eşi K.K.’nin üstüne yürüyerek, ona hitaben, “Boşayamazsın beni, seni keserim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının 9 Ocak’ta Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının ifadesinde alkol tedavisi aldığını, sadece alkollü olduğu durumlarda şiddete başvurduğunu beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıya yapılan alkol testinde 250 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının eşini darp ettiğine dair poliste 3 ayrı kayıt bulunduğunu ancak müşteki şikayetçi olmadığı için ileri işleme gidilmediğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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