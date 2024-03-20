Herkes Şaşkın

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel'in usulsüz not girişleri yapılarak, yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiği, zanlının mezuniyet belgesini polise sunarak “sahte resmi belge”yi tedavüle sürdüğü ve barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiği tespit edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında önceki akşam tutuklanan Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, Sel’in İşletme Yönetimi Bölümü’nden “usulsüz şekilde” yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiğini söyledi,

“‘Sahte resmi belge” olan geçici mezuniyet belgesini PGM’ye sundu” dedi. Polis, Sel’in barem içi artış alıp almadığının henüz araştırıldığını belirtti, 3 gün süreyle soruşturma amacıyla tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, Sel’in 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“USULSÜZ NOT GİRİŞLERİ İLE MEZUN EDİLDİ”

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Ethem Hoca, 5 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan idari soruşturma sonucunda 27 Şubat 2024 tarihinde okul yetkilisinin verdiği ifadede, akademik yönden yapılan araştırmada zanlı Mahmut Barış Sel ile ilgili usulsüz not girişleri yapılarak, İşletme Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans diploması verilerek mezun edildiğini ve bunu usulsüz olduğu gerekçesiyle şikayetçi olduklarını belirtti.

Müfettiş Muavini, zanlının öğrenci kayıt sisteminde yapılan tespitler doğrultusunda 18 Ocak 2023 tarihinde log (öğrenci kayıt sistemi) girişi olmasına rağmen, 11 Eylül 2023 tarihinde geriye dönük kayıt gösterilerek 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel giriş yapılıp, 10 Mayıs 2023 tarihinde ise tez sunulmadığı halde sunulmuş gibi gösterilerek 19 Haziran 2023’de mezun edilmesini sağlanarak sahte resmi belge düzenlemesine tahrik ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

“‘SAHTE RESMİ BELGE” OLAN GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ PGM’YE SUNDU”

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 11 Mayıs 2023 tarihinde yazı ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait “sahte resmi belge” olan geçici mezuniyet belgesini ve transkribi Polis Genel Müdürlüğü ‘ne (PGM) sunarak “sahte resmi belge”yi tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Zanlının barem içi artış almak için yazışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini belirten polis, suç gelirleri yönünden tahkikatın devam ettiğini kaydetti.

Zanlının 18 Mart’ta tutuklandığını belirten polis, konu ile ilgili izahat istendiğinde tezini hazırlayarak Serdal Gündüz’e teslim ettiği yönünde beyanda bulunduğunu, Serdal Gündüz’den alınan ifadede ise söz konusu tezi teslim almadığını, okula herhangi bir tez teslim edildiyse enstitü bölümünde bulunabileceği yönünde ifadesi olduğunu kaydetti.

Polis bu yönde araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Mahkemede İddia Makamı’nın soruları yanıtlayan Müfettiş Muavini, alınan diplomaların PGM’ye terfi yönünden artı puan sağlanması nedeniyle sunulduğunu kaydetti.

Personel Dairesi’nde barem içi artışla ilgili soruşturmanın da devam ettiğine işaret eden polis; tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade olduğunu belirtti 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

