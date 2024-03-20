Avcil emareleri mi saklıyor?

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma almakla suçlanan Cumhurbaşkanı Tatar'ın yakın koruması Şerif Avcil, telefonunu kaybettiğini iddia ediyor. Yargıç, zanlının diploma ve telefon gibi emareleri gizleyip, polise yardımcı olmadığını söyleyerek , zanlıya 6 gün tutukluluk verdi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yakın koruması polis memuru Şerif Avcil dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu, "sahte diploma" soruşturmasında tutuklanan zanlı Şerif Avcil ile ilgili bulguları aktardı.

Polis, Şerif Avcil'ın "sahte belge düzenlemeye tahrik" suçundan methaldar olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının, tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programına 5 Haziran 2023’te kayıt olduğunu ancak 2 Şubat 2022’de kayıt yapmış gibi gösterildiğini, 6 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 arasında, 9 günde gelişigüzel sahte ders notu girilerek, 19 Haziran 2023’te bölüm birincisi olarak mezun edildiğini anlattı.

Zanlının diplomanın nerede olduğunu bilmediğini beyan ettiğini anlatan polis, telefonun ise kayıp olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlıya telefonundan ulaşılarak karakola çağrıldığını da belirten polis, karakola vardığında ise telefonunu kaybettiğini söylediğini anlattı.

Polis, zanlının telefonunu kendisini karakola getiren şahsın arabasında düşürmüş olabileceğini söylemesi üzerine ise arabanın arandığını ancak telefonun bulunamadığını da ekledi.

Polis, 3 günde 9 ifade alındığını, daha alınacak ifadeler olduğunu, 2 kişinin, zanlının diplomasının orijinalinin ve telefonunun arandığını aktararak, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı talebe itiraz ederek, müvekkilinin teminata bağlanmasını istedi.

Yargıç ise, polis subayı olan zanlının diploma ve telefon gibi emareleri gizleyerek polise yardımcı olmadığını söyledi. Yargıç, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

