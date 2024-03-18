Bir gecede 1988 sürücüye ceza

Ülke genelindeki trafik ve asayiş denetimlerinde 1988 sürücüye ceza kesildi, 16 kişi tutuklandı, 165 araç trafikten men edildi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne Güzelyurt ve İskele Polis müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde önceki gece, 22.00 - 02.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 5 kişi ile aracında yapılan aramada, bir bıçağı kanunsuz taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhanede bulunması yasak 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 346 araç sürücüsü kontrol edildi ve 187’si süratli, 25’i alkollü, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 17’si emniyet kemeri takmadan, 62’si seyrüsefer ruhsatsız, 18’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 682 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından ileri işlem uygulandı. 103 araç ise trafikten menedildi.

Gazimağusa’da ise ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 25zaraç sürücüsü kontrol edildi ve 508’i süratli, 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 813 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

1 sürücü tutuklanırken, 18 araç da trafikten menedildi.

Girne’de, kumarhaneye girmesi yasak 42 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1085 araç sürücüsü kontrol edildi ve 117’si süratli, 25’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 246 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı ve 36 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta bir araçta yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 483 araç sürücüsü kontrol edildi ve 125’i süratli, 16’sı emniyet kemeri takmadan, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 sürücü tutuklandı, 4 araç trafikten men edildi.

İskele bölgesindeki kumarhaneye girmesi yasak 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 372 araç sürücüsü kontrol edildi ve 42’si süratli, 1’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç trafikten menedildi.

