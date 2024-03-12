Her yerden kaçak çıkıyor

Polis kontrolüne takılan Afrika uyruklu bir zanlının 1016 gün, diğerinin 486 gün, diğerinin 162 gün, bir diğer zanlının da 643 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı Adoni Nkuwoc, Tepmle Emenuel ve Frank Odabi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolü sonucu Frank Odabi’nin 29 Mayıs 2021 tarihinden beri 1016 gün, Tepmle Emenuel’in 20 Eylül 2022 tarihinden beri 486 gün, Adoni Nkuwoc’un ise 4 Eylül 2023 tarihinden beri 162 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç da, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Öte yandan ülkede kaçak yaşam süren Nijerya Uyruklu Ebuka Ebenezer Justin de Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Mart 2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Gönyeli'de Kemal Şemiler Caddesi üzerinde Kiler Süpermarket önünde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince yapılan kontrol esnasında Nijerya Uyruklu Ebuka Ebenezer Justın’in yapılan pasaport kontrolünde 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 643 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, muhaceret şubesinden zanlının pasaport kontrolünde 7 Nisan 2022 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine kayıt yaptırmak için Havalimanından ön izin ile 60 gün vize alarak giriş yaptığını ancak 60 günde herhangi bir şekilde okula kaydını yaptırmayıp, 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



