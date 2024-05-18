"Helin'in tıbbi yardım alması durumunda yaşama imkânı vardı”

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki cinayet davası sürüyor. Dünkü mahkemede tanık olarak dinlenen Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Reessur için “Tıbbi yardım alması durumunda yaşama imkânı vardı” dedi

İskele’de 25 Ocak’ta 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldürdükten sonra Kıbrıs’ın güneyine kaçan ancak kısa bir süre sonra yakalanan Sefer Buğra Altundağ hakkındaki cinayet davası sürüyor. Sanık Sefer Buğra Altundağ dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz tanık olarak dinlendi. Mahkeme, davanın dinlenmesine devam edilmek üzere 21 Mayıs saat 11.30’a ertelendi.AİLELER MAHKEME SALONUNA ALINMADIBir önceki duruşmada iki tarafın ailelerinin tartıştığı gerekçesiyle, ailelerin mahkeme salonuna alınmadığı görüldü.Mahkeme, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’i tanık olarak dinledi. Deniz, mahkemeye otopsi raporunu, ölüm nedenleri belgesini, kan ve swap örneklerini emare olarak sundu. Mahkeme, Deniz’den öncelikle otopsi raporunu dinledi, ardından olay yeri fotoğraflarını yorumlamasını istedi.“SAÇLI DERİDE 6 YIRTIK SAPTANDI”Zehie Helin Reessur’a yapılan otopsi raporunu mahkeme anlatan Dr. İdris Deniz, rapordaki baş bölgesi ile kol ve ellerdeki lezyonlardan bahsetti. Deniz, yapılan otopside burun ve sol kulaktan yoğun kan çıkışları olduğunu belirtti, saçlı deride ise 6 yırtık olduğunu mahkemeye aktardı. Yırtıktan 5 tanesinin kemik dokuya inecek derinlikte olduğunu anlatan Deniz, 1 tanesinin de derinin altında olduğunu söyledi. Deniz, el ve kol bölgesindeki ekimozlara göre ise, kişinin kontrol altına alınmaya çalışıldığının belirtisi olduğunu ifade etti.Helin’e yapılan dış muayenede savunmaya yönelik lezyonlar saptantığını kaydeden Deniz, iç bulgular da ise kanama ve ödem olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı. Kafatası ve beyin yüzeyinde kanama oluştuğunun görüldüğünü belirten Deniz, boyun kısmında ve yemek borusunda da yoğun kanama saptandığını söyledi.“3 FARKLI YARALANMA TESPİT EDİLDİ”Deniz, kişinin kafa travması sonucu oluşan kafa kemiği kırığı ve beyin kanamasının müdahale edilmemesi durumunda ölümcül tehlike olduğunu, boyun bölgesinde tespit edilen yaralanmaların hemen öldürücü olduğunu mahkemeye aktardı. 3 farklı yaralanmadan bahseden Deniz; kafa bölgesindeki yaralanmalar, boyun bölgesindeki yaralanmalar ve iki kol ve ellerdeki yaralanmalara işaret etti, ayrı ayrı değerlendirdiğini kaydetti.“TIBBİ YARDIM ALMASI DURUMUNDA YAŞAMA İMKÂNI VARDI”İddia makamı Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’e, “Bu yaralanmaların akabinde sanık fiillerine son vermiş olsaydı ve tıbbi yardım isteseydi ihtimal neydi? sorusunu yöneltti. Deniz, beyin kanaması ve kafa kemiğinin kırılmasının yaşamsal tehlike yaratan yaralanmalar olduğunu ancak kişinin sağlık yardımı alması durumunda kesin ölümüne sebep olacak yaralanmalar olmadığını mahkemeye aktardı. Deniz, “Kişinin tıbbi yardım alması durumunda yaşamsal imkânları olan bir yaralanmadan bahsediyorum. Her beyin kanaması geçiren kişi ölmüyor” ifadelerini kullandı.NELER OLMUŞTU?Cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bedeni bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle vurduğunu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürerek, öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Kıbrıs’ın güneyine kaçmış ve daha sonra iade edilmişti