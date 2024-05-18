Güney'deki okullarda bomba paniği

Güney'de Lefkoşa, Limasol, Baf ve Mağusa bölgesindeki bazı okullara bomba ihbarı yapıldı. Okullara gönderilen e-mailde "Okullarda eğitimci kanı dökülecek. Boğazlarını keseceğiz. Sizi kanınızda boğacağız.” şeklinde tehditler yazıldı

Limasol, Baf, Lefkoşa'nın Rum kesimi ve Mağusa bölgesindeki bazı okullara dün sabah bomba ihbarı yapıldı. Elektronik posta ile gönderilen tehdit içerikli ihbar mektubu, Rum polisini alarma soktu; okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros, incelemeler sonucunda ihbarın sahte olduğunun anlaşıldığını bildirdi ve okullara gönderilen elektronik postayı yayımladı.

Elektronik postanın “Rumcaya başka bir dilden çevrilmiş ve kötü yazılmış olması” nedeniyle birçok soru işaretini de beraberinde getirdiğine dikkat çekildi.

İhbar/tehdit mesajında şöyle denildi:

“Yüzümüzü saklamadan şehre inebilmek için çok bekledik. Başımızdaki görüntümüzün, bu duvarlarda hissedeceğiniz gerçeğin yıkıcı gücü olacağı günler de gelecek.

Okullarda eğitimci kanı dökülecek. Boğazlarını keseceğiz. Allah’ın düşmanları, eylemlerimiz hakkında yalan konuşacak. Şeriat, savaşta ve barışta inanmayanları ayırmaz. Allah’ın resulü, de ki atlarımız müşriklerin kadın ve çocuklarını çiğneyecek. De ki babalarındandır (babalarının yüzündendir). Kadınlar ve çocuklar ancak yolumuza çıkarsa öldürülecek. Sizi sokaklarda yok edeceğiz. Kamyonlarımız patlayıcı dolu. Sizi, Nice’deki gibi ana meydanlarda yok edeceğiz. İnsanlar bıçakla kesilecek. İçinizde patlayacak. Sizi kanınızda boğacağız.”

