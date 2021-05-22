Haspolat'ta büyük yangın

İsaTABAK

Haspolat'ta bugün saat 12.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının hurdalık alanda başladığı belirtildi.



Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanıgının dumanı Lefkoşa'ya kadar ulaştı.

Mahmut Batukan ve Mehmet Altuntaş'a ait hurdalık alandaki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Bu arada bazı bölge sakinleri hurdalık alanlarda bu yangınların bilinçli olarak çıkarıldığını iddia ederek "Buradalarda çıkarılan yangınlarda özellikle lastikler yakılıyor. Bu yanan lastiklerden çıkan zehirli, gazları ise bizler soluyoruz" diyerek isyan ettiler.