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Dağyolu köyünü yasa boğan ölüm

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Dağyolu köyünü yasa boğan ölüm

Girne'ye bağlı Dağyolu köyünün sevilen simalarından İlkin Beyit Sedatgil’in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Uzun yıllar boyunca Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) çalışan Dağyolu sakinlerinden İlkin Beyit Sedatgil, yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Sedatgil ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan eski KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, “KTOEÖS’de yıllarca birlikte çalıştık;Gülen yüzü, temiz kalbi, dürüst kişiliği ile her zaman yardımımıza koştu” ifadelerini kullandı.

Sedatgil'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Dağyolu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.. Sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz..

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