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Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu

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İki tutuklu var

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Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu
Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 18.45 sıralarında Haspolat’ta bir kasapta ve kasabın yanına park edilmiş araçta kaçak et bulundu.
Ö.Ö.’ye (E-45) ait kasap dükkanında yapılan aramada 500 kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ve 40 kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti tespit edilirken, bahse konu iş yerinin yanında duran B.S.’nin (E-25) aracında yapılan aramada 563 kg kemikli sığır eti bulanarak emare olarak alındı.
Bahse konu kişiler tutuklandı.  Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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