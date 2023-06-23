Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 18.45 sıralarında Haspolat’ta bir kasapta ve kasabın yanına park edilmiş araçta kaçak et bulundu.

Ö.Ö.’ye (E-45) ait kasap dükkanında yapılan aramada 500 kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ve 40 kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti tespit edilirken, bahse konu iş yerinin yanında duran B.S.’nin (E-25) aracında yapılan aramada 563 kg kemikli sığır eti bulanarak emare olarak alındı.

Bahse konu kişiler tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

