Sınav öncesi PCR çilesi

Yarın yapılacak Koleje Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler, dün sabah PCR testi olmak için okullara akın etti, uzun kuyruklar oluştu

Kolejlere Giriş Sınavının (KGS) yarın yüz yüze yapılacağının açıklanması sonrasında dün ve bugün PCR yapılması zorunluluğu getirildi.Bundan dolayı sınava katılacak çocuklar aileleriyle birlikte bu önemli sınav öncesinde PCR çilesi yaşadı. Koleje Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler, dün sabah PCR testi olmak için başvuruda bulundukları okullara akın etti.Okullarda ciddi yığılmalar, uzun kuyruklar oluştu. Aileler ve veliler sınava girebilmek için saatlerce PCR testi yaptırmayı bekledi. Sıcağın altında çocuklar perişan oldu.Türk Maarif Koleji'nde 500'e yakın öğrencinin PCR kuyruğunda beklediği gözlemlenirken, Girne 19 Mayıs TMK'da ise sağlık ekipleri 1 saat gecikmeyle geldi.Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kolej sınavına girecek öğrencilerin, devletin yürüttüğü PCR merkezleri dışındaki sağlık kurumlarından alacakları PCR sonuçlarının da kabul edileceğini duyurdu.Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, devlete ait PCR merkezlerinde ciddi yoğunluk yaşanması nedeniyle vatandaşların, bu merkezler dışındaki sağlık kurumlarına başvurabilecekleri hatırlatıldı.