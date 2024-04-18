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Güzelyurt’ta uyuşturucu

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Güzelyurt’ta dün trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında ve devriye esnasında araçlarında uyuşturucu olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

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Güzelyurt’ta uyuşturucu
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekiplerince, kontrol maksatlı durdurulan araçta uyuşturucu tespit edildi.

Araç sürücüsü A.M.E.F.(E-22) ve araçtaki yolcu S.A.M.’in (E-21) şüpheli hareketleri sonucu, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı. Şahıslar ise tutuklandı.

- Polis aracını görerek içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atan şahıs tespit edildi

Güzelyurt'ta saat 16.00 sıralarında ise Ecevit Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin devriye yaptığı sırada, polis aracını görerek kullanımındaki araçtan içerisinde uyuşturucu bulunan poşeti atarak olay yerinden ayrılan şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, atılan naylon poşet içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde tespit edildiği ve emare olarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsünün İ.K.(E-20) olduğunun tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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