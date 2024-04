“Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı Raporu” Özdenefe’ye sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Prof. Dr. Sertaç Sonan’ı kabul etti.





Meclisten verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Sonan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün geliştirdiği Yolsuzluk Algısı Endeksi metodolojisini kullanarak, Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ile birlikte hazırladıkları 2023 yılını kapsayan “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı” raporunu Özdenefe’ye sundu.

Raporla ilgili konuşan Özdenefe, ortaya konulan çalışmaya büyük değer verdiklerini, yolsuzluk ile mücadele kapsamında, yolsuzluğa dair tespitlerin bilimsel olarak detaylandırılmasının ve sorunun kaynaklarının belirlenmesinin, son derece önemli olduğunu söyledi.

Özdenefe, rapora bakıldığında, sadece sorunları tespit etmekle yetinilmediğinin, çalışmada, aynı zamanda yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerilerinin de olduğunun altını çizerek, raporun yolsuzlukla mücadele bağlamında önemli bir yol haritası oluşturduğunu düşündüğünü kaydetti.

Özdenefe ayrıca, ekonomik ve siyasal sorunların her geçen gün derinleştiği ve umutsuzluğun her geçen gün daha fazla hissedildiği ülkede, bu tür çalışmaların yol gösterici bir rol oynamasını ümit ettiğini belirtti.

Özdenefe, Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Prof. Dr. Sertaç Sonan’a hazırladıkları rapor nedeniyle teşekkür ederken, bu raporların kendileri için önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu ve bunların tüm milletvekillerine dağıtımının yapılacağını söyledi.





-Sonan: "Rapor topluma bir ayna"

Prof. Dr. Sertaç Sonan da kabul için Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye teşekkür ederken, raporun iş insanları ve uzmanların görüşlerine dayandığını ve bu yıl yedincisini tamamladıkları yolsuzluk algısı raporlarıyla, topluma bir ayna tutarak, ülkedeki yolsuzluğun boyutu konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Sonan, yolsuzluğun toplumun refahını tehdit eden çok önemli bir sorun olduğuna işaret etti ve yolsuzlukla mücadele konusunda raporda paylaşılan önerilerin ötesinde de her zaman katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.