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Güzelyurt'ta apartman damından atlayan genç kurtarılamadı

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Güzelyurt'ta apartman damından atlayan genç kurtarılamadı
Güzelyurt'ta saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda apartman damından atlayan genç yü müdahalelee rağmen hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11:20 sıralarında, Güzelyurt'a Terminal Bölgesinde, Güzelyurt'ta sakin 21 yaşındaki Alperen AVCI, Tamer Şeker Apartmanın en üst katından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı atlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Alperen AVCI kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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