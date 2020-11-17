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Girne'de birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

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Girne'de birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

Girne Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın geniş bir bölgede 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, 10:00-13:00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden etkilenecek  yerler şöyle; 
“Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi, Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı,  Dome Hotel ve Civarı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane, Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı,Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar Çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı”
Öte yandan Yedidalga bölgesinde yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik, ağaç budama çalışması nedeniyle Yedidalga köy meydanı, Aspava Restaurant civarı, Swan of Soli Restaurant civarı ile Soli Harabeleri civarına verilemeyecek.

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