Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan Ş.K. hakkında iki gün tutukluluk emri verildi

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan zanlı Ş.K. (E-38), bugün sabah Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
"Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve para temini" suçlarından mahkemeye çıkan zanlı Ş.K. (E-38) hakkında iki gün tutukluluk emri verildi.
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