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Güvercinlik'teki depo yangınının sebebi kundaklama

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Güvercinlik'teki depo yangınının sebebi kundaklama

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depoda dün meydana gelen yangının “kundaklama” sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili 32 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı.

Polis, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depo içerisinde dün meydana gelen ve yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin  kıyafetin tamamen yanarak zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama yaparak, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, söz konusu iş yerinin “yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasten yakılarak kundaklandığının tespit edildiğini” bildirdi.

Olayla ilgili zanlı olarak görülen A.K. (E-32) tutuklandığı da kaydedildi.

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