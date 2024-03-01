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Güvenlik görevlisi polise teslim oldu

Lefkoşa'da Zahra Sokak'taki kavga olayına karışan Berlin Bar’ın güvenlik görevlisi Osman Saadetoğlu polise giderek teslim oldu

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Güvenlik görevlisi polise teslim oldu
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Lefkoşa'nın eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Berlin Bar’ın güvenlik görevlisi Osman Saadetoğlu da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, önceki gün teminata bağlanan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, zanlının önceki gün adli şubeye gelerek, teslim olduğunu, ifadesinde diğer zanlılarla değil kendi aracıyla önce Berlin Bar’a gittiğini, ardından yemek için Hamburg Kafeye geçtiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlını beyanlarının araştırılacağını, kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının önceki gün teminata bağlandığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, bir gün süre istedi. Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

 
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