Gece kulübünde yakalandı

Alayköy’de Tutti Frutti isimli gece kulübüne giren Bangladeş uyruklu Sıfat Munshui, polis kontrolüne takıldı. Zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Bangladeş uyruklu Sıfat Munshui tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 27 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren Tutti Frutti isimli gece kulübünde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Nisan 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



