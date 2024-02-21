“Günlük 50 liraya çalışıyorum”

Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Nijeryalı Kingdom Oloyami, okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacı olduğunu ve sanayide bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını belirtti. Zanlı Jue Ogbaje ise okula devam etmek için çalışıp para biriktirmeye çalıştığını söyledi

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijeryalı Jue Ogbaje, Kingdom Oloyami, Türkmenistanlı Yoldash Babakulyyev ve Abdurrahman Uçar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Kingdom Oloyami, Yoldash Babakulyyev ve Abdurrahman Uçar’ın 17 Şubat 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yapılan asayiş kontrollerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Kingdom Olayemi’nin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren, 140 gün, Yoldash Babakulyyev’in 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren 79 ve Abdurrahman Uçar’ın 11 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 555 gün KKTC' de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Jue Ogbaje’nin ise 19 Şubat tarihinde Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 7 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 654 gün KKTC’de izinsiz kaldığını belirtti. Polis memuru, Muhaceret Şubesinden yapılan araştırmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

ZANLI OLOYAMİ: OKUL KAYDINI YENİLEMEK İÇİN BİN DOLARA İHTİYACIM VAR

Mahkemede söz alan zanlı Kingdom Oloyami, okul kaydını yenilemek için bin dolara ihtiyacı olduğunu, Lefkoşa sanayide bir iş yerinde günlük 50 liraya çalıştığını, muhaceret işlemleri için daha uzun süre çalışıp para biriktirmesi gerektiğini belirtti. Zanlı Jue Ogbaje ise buraya öğrenci olarak geldiğini, babası ölünce maddi durumunun bozulduğunu, hırsız olmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini, okula devam etmek için çalışıp para biriktirmeye çalıştığını söyledi.

Diğer zanlılar ise sessiz kalmayı tercih etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, Jue Ogbaje, Yoldash Babakulyyev ve Abdurrahman Uçar’ın 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Kingdom Olayemi’nin iddialarının araştırılması için bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.