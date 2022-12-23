Güney’den çaldıkları aracı hurdacıya sattılar

Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları aracı 22 bin TL’ye hurdacıya satan, yaşları 18 ve 21 arası değişen üç genç, polislerin gerçekleştirdiği “Sınır Ötesi” operasyonu ile yakalandı

Üç gencin Güney Kıbrıs’tan çaldığı bir aracı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satmak suretiyle 22 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları aracı hurdacıya sattıkları tespit edilen zanlılar 21 yaşındaki Ali Davulcular, 18 yaşındaki Süleyman Keteni ve 20 yaşındaki Ahmet Topaloğluları, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli polis ekibinin gerçekleştirdiği “Sınır Ötesi” operasyonu ile yakalanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlılar Ali Davulcular , Süleyman Keteni ve Ahmet Topaloğluları’nın 21 Aralık 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları arabayı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak 22,000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı ve aracın bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



