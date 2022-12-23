Emanet arabayı satan İrinesil’e üç yıl hapis

Çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek, bir kişiden emaneten aldığı arabayı 1800 TL’ye satan Murat İrinesil, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi

Emanetçi tarafından sirkat, Evrak Sahteleme, tedavüle sürme suçuyla yargılanan sanık Murat İrinesil’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Yargıç Murat Soytaç kararda sanığın çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek, müştekiden emaneten aldığı arabayı 1800 TL’ye satmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Soytaç, bu durumu sanığın lehine değil aleyhine değerlendirdiklerini, söz konusu suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

