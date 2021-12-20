“Günah keçisi oğlum mu?”

Alemdağ köyünde önceki gün meydana gelen ve 19 yaşındaki İlke Numan'ın hayatını kaybettiği kazada araç sürücüsü olan Ali Bayırbaşı’na 3 gün tutukluluk verildi. Bayırbaşı’nın babası “Günah keçisi benim oğlum mu?” diye tepki gösterdi





Alemdağ köyünde önceki gün, Off road yarışının kontrolleri sırasında meydana gelen ve 19 yaşındaki İlke Numan'ın hayatını kaybettiği kazanın araç sürücüsü Ali Bayırbaşı dün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı, zanlı için ilk etapta 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Bu ölümlü kazada araç sürücüsü olan Ali Bayırbaşı, geçtiğimiz Eylül ayında Girne-Güzelyurt yolunda yaya olarak bulunan Leyla Watt’a çarpmış ve Watt’ın ölümüne de neden olmuştu.

Leyla Watt’ın öldüğü kazada ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı’nın çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Öte yandan Bayırbaşı’nın ailesi dün mahkeme avlusuna toplandı, Bayırbaşı’nın babası isyan etti, oğlunun ‘günah keçisi’ ilan edildiğini savundu.

Zanlının avukatlığını Burcu Sertbay yaparken, Savcı Aysın Bilgin de mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme salonunda olayı anlatan polis müfettişi Evrim Belge, kazanın parkur kontrolü esnasında meydana geldiğini ve Bayırbaşı'nın bölgede görevli olarak bulunduğunu söyledi. Şu ana kadar 6 kişinin ifadesinin alındığını belirten Belge, tahkikatın salime yürütülebilmesi için 3 gün tutukluluk emri istedi.

Bunun üzerine söz alan Savcı Aysın Bilgin otopsi yapılıp yapılmadığı sordu. Polis memuru da adli tabibin yurtdışında olduğunu, otopsi için Salı gününün bekleneceğini aktardı.

Ardından söz alan avukat Burcu Sertbay polise kazanın yaşandığı bölgedeki zeminin nasıl olduğunu sordu. Polis müfettişi ise zeminin çamurlu ve ıslak olduğu yanıtını verdi. Bu zeminde giden bir aracın hız durumunun ne olacağı sorusu üzerine ise Belge, "Normal bir anayola göre hızının daha düşük olduğu kesin ancak çamurlu bir yola göre nasıl bir hızda olduğu ile ilgili henüz kesin bir sonuca varamadık. Araştırmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

Sertbay bunun üzerine kaza bölgesinde ambulans olup olmadığını sordu. Kaza alanında ambulans olmadığını belirten Belge, ambulansların yarışın başlangıç noktasında beklediğini dile getirdi.

Kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının daha önce de bir kazaya karıştığını ve araç kullanarak kuralları ihlal ettiğini aktardı. Mesutoğlu, Bayırbaşı'nın bir an önce doktor kontrolünden geçmesini istedi. Bunun üzerine söz alan polis müfettişi Belge doktor kontrolünün yapıldığını ve zanlının sağlık raporlarının olduğunu belirtti. Tahkikatın devam ettiğini ve zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edeceğini belirten yargıç ilk etapta üç gün tutukluluk verdi.

Mahkeme çıkışında zanlının babası yetkililere seslenerek "O çocuk bizim de evladımızdı, benim evime kaç kere geldi. O arabada benim de iki çocuğum vardı. Onlar da ölebilirdi. Günah keçisi benim oğlum mu? Lanet olsun adaletinize" diyerek isyan etti. Zanlı polis aracına bindirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

