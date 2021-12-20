Simit Dünyası sahibi Erdinç Küçükuncular, simitin fiyatının 10 TL’ye yükselmesiyle ilgili “Utancımdan Simit Dünyası’na gidemedim, vatandaşla yüz yüze gelmekten utandım” dedi



Küçükuncular Group Direktörü ve Simit Dünyası sahibi Erdinç Küçükuncular, bir adet simitin fiyatının 10 TL’ye yükselmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Küçükuncular’ın paylaşımı şöyle: “Bir torba una 470 TL verdik, 50 kg. Personel, elektrik, gaz, yağ, şeker derken, bir simit 10 TL. Utancımdan Simit Dünyası’na gidemedim, vatandaşla yüz yüze gelmekten utandım.

Hükümet üç aylığına ithalat kararı aldı, akşam 50 kg unun torbası için yapılan teklif 330 TL. Torba başına 150 TL düşüş.

Hesapladık yeniden, bu kez bizler de personelimiz de fedakarlık yapıyor, simitin fiyatı 6 TL.

Derdim bu ülkede her tüketicinin ucuza gıda tüketmesi, tek bir istihdamın işsiz kalmaması.

Benim yerimde olsanız ne yaparsınız?

Bir yanda 3 firma 120 çalışana üzülüyorum, diğer yanda üretim yapan onlarca fırın ve tesisin istihdamları ile devam ediyor Bir orta yol bulacağız, bu dönem de böyle geçecek. Azdan az çoktan çok gidecek ama pes etmeyeceğiz.”



