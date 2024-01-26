Denizden çıkan cesetlerin sırrı araştırılıyor

Sahillerimize vuran üç ceset ile ilgili soruşturma sürerken, kimlikleri meçhul cenazeler Lefkoşa Morgunda bekliyor. Kıyafetler ve ayakkabılar, ölenlerin mülteci olduğuna işaret ediyor

Ülkelerindeki savaş ve kötü yaşam koşullarından kaçarken, zorlu yolculuklarında denizlerde can veren mültecilerin dramı devam ediyor. Sahillerimize 12 gün arayla ikisi kadın üç kişinin parçalanmış cesetleri vurdu. Tanınmayan halde olan cesetlerin kimlikleri de tespit edilemedi. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından gerçekleşen otopsilerde, çürümüş cesetlerden ileri tetkik için doku örnekleri alındı. Kıyafetleri ve ayakkabıları ölenlerin mülteci olduğuna işaret ederken, polisin konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.

12 GÜNDE 3 CESET

Bafra Oteller bölgesinde 8 Ocak tarihinde parçalanmış kimliği meçhul kadın cesedinin bulunmasının hemen ardından, 14 Ocak tarihinde Dipkarpaz Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklara vurmuş çürümeye yüz tutmuş kimliği meçhul bir erkek cesedi daha kıyıya vurmuştu. Polis Basın Subaylığı son olarak, 19 Ocak tarihinde Dipkarpaz Şelonez Mevkiinde sahil kenarında tamamen deforme olmuş, kimliği meçhul kadın cesedi bulunduğunu duyurmuştu. Polisin sahillerimize vuran üç ceset ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ancak, Karpaz burnunun her iki tarafında cesetlerin kıyıya vurması farklı vakalar olabilecekleri şüphesi de yaratıyor.

90 KİŞİLİK TEKNE 1.5 AYDIR KAYIP

Kıbrıs sahillerine vuran cesetlerin eş zamanlı Türkiye’deki sahillere de vurması şüpheleri, 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden Kıbrıs’a doğru hareket eden 90 kişilik tekneye çekti. Kıyıdan ayrıldıktan sonra mülteci teknesinden hiç haber alınamadığı öğrenildi. Teknenin hava şartları nedeniyle battığından şüphe ediliyor. Antalya ve Kıbrıs kıyılarına vuran cesetler ile ilgili uluslararası araştırma başlatıldı. Son haftalarda Akdeniz’de görülen fırtına ve dalgaların, sessizce ölüp giden mültecilerin trajedilerini Karpaz kıyılarına sürüklediği tahmin ediliyor. Antalya bölgesinde de ardı ardına 8 cesedin kıyılara vurmasının sahilleri korku filmi setine çevirdiği belirtiliyor.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA

Kimlikleri tespit edilemeyen üç cenaze günlerdir morgda bekletiliyor. Polisin soruşturmasını tamamladıktan sonra cenazelerin Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan ‘Kimsesizler’ mezarlığına defnedilmeleri bekleniyor. İlgili cenazelerin yakınlarının gelmesi halinde DNA eşleşmesi yapılarak cenazeler teslim edilebilecek.



