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Gönyeli ve Demirhan’da uyuşturucu operasyonu

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Gönyeli’de 36 yaşındaki Ahmet Öztemer’in üzerinde 10 gram metamfetamin, 3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Demirhan’da ise Ahmet Deniz’in aracında 26 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

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Gönyeli ve Demirhan’da uyuşturucu operasyonu
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Gönyeli’de “uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 36 yaşındaki Ahmet Öztemer mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, zanlının uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin türü,3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydeden polis, bir gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Öte yandan Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ahmet Deniz tutuklandı.
Polis, aranan şahıs olan Ahmet Deniz’in 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Demirhan’da kullanımındaki araçta Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucunun bulunarak emare alındığını kaydetti.
Polis, bir gün ek tutukluluk talep ederken, Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
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