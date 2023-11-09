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Dört bir yandan ilaç fışkırıyor

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Ergenekon-Tirmen yolu kenarında dört çöp poşeti ilaç bulundu

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Dört bir yandan ilaç fışkırıyor
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Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulundu.
"Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, dün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edildi.
 
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