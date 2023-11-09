Dört bir yandan ilaç fışkırıyor

Ergenekon-Tirmen yolu kenarında dört çöp poşeti ilaç bulundu

Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulundu.

"Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, dün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edildi.

