Dört bir yandan ilaç fışkırıyor

Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulundu.
"Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, dün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edildi.
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