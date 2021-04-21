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Gönyeli'de bir villaya yapılan baskında 28 kişi tutuklandı

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Gönyeli'de bir villaya yapılan baskında 28 kişi tutuklandı
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada, dün akşam 20.30 sıralarında doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada da ev sahibi A.A.O. (E-27)'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Açıklamada, söz konusu şahısın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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