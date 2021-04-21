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Eski TMT'ci Hasan Özerdem hayatını kaybetti

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Eski TMT'ci Hasan Özerdem hayatını kaybetti
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Eski TMT'ci ve mücahit, Cypruvex  yöneticiliği de yapan Hasan Özerdem dün hayatını kaybetti.

82 yaşındaki Hasan Özerdem, sağlık sorunları nedeniyle bir süreden beridir hastanede tedavi görüyordu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörlerinden Şebnem Faslıgil’in de babası olan Hasan Özerdem, bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, bugün hayatını kaybeden Hasan Özerdem için taziye mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, “Ulusal mücadelemize TMT mensubu ve Mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan, ülke ekonomisine tarımcı ve Cyprufex yöneticisi olarak yön veren, büyük başarılara imza atan Hasan Özerdem'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan  rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.  Hizmetleri unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.” Ifadelerini kullandı.

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