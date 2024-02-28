Bitmeyen soruşturma!

Aylardır devam eden reçete soruşturmasında Eczacı Bahire Turganer ile Eczacı Mehmet Dümenci de tutuklandı ve teminatla serbest bırakıldı

Adına "sahte reçete" denilen soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacı Bahire Turganer ile ve Eczacı Mehmet Dümenci dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, olguları aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Galen Eczanesinin sahibi Bahire Turganer’in mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Özel Bindayı ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 995 adet reçete gönderdiğini belirtti. Polis, bu reçetelerden 961 tanesinin Bindayı tarafından yazıldığını, 917 tanesinin incelendiğini, Bindayı’nın yazdığı 37 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, sahte reçetelerle ilgili 53 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kermiya Eczanesi’nin sahibi Mehmet Dümenci’nin ise mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor doktor Niyazi Perk ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 969 adet reçete gönderdiğini, bunlardan 912 tanesinin Perk’in yazdığını, 574 tanesinin incelendiğini, 38 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, sahte reçetelerle ilgili 58 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

