Girne Limanı’nda valiz fareleri türedi!

Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yapan insanların valizleri çalınmaya başladı





Türkiye’den gemi ile KKTC’ye gelen turistler ve vatandaşlar Girne Limanı’nda hırsızlık olayları ile karşılaşmaya başladı.

Fatma Yorulmaz isimli kişinin valizi liman içerisinde çalındı.

31 Ağustos sabahı meydana gelen olayla İlgili ise hiçbir adım atılmadı.

Mağdur kadının akrabası, “Bu nasıl olabilir limanda bir güvenlik kamerası olmaz mı? Hırsız nasıl tespit edilemez” diyerek tepkisini dile getirdi.

Seyahat sigortası olması gerektiği ve bu tip mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini de ifade eden mağdurlar, “iki gündür gitmediğimiz kapı kalmadı ancak bir türlü mağduriyetimiz giderilemedi” dedi

