banner762
banner815
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
13 0
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
16 0
 
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
14 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
16 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
13 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
33 0
banner797

Girne Limanı’nda valiz fareleri türedi!

banner476

Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yapan insanların valizleri çalınmaya başladı

banner825
Girne Limanı’nda valiz fareleri türedi!


Türkiye’den gemi ile KKTC’ye gelen turistler ve vatandaşlar Girne Limanı’nda hırsızlık olayları ile karşılaşmaya başladı.
Fatma Yorulmaz isimli kişinin valizi liman içerisinde çalındı.
31 Ağustos sabahı meydana gelen olayla İlgili ise hiçbir adım atılmadı.
Mağdur kadının akrabası, “Bu nasıl olabilir limanda bir güvenlik kamerası olmaz mı? Hırsız nasıl tespit edilemez” diyerek tepkisini dile getirdi.
Seyahat sigortası olması gerektiği ve bu tip mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini de ifade eden mağdurlar, “iki gündür gitmediğimiz kapı kalmadı ancak bir türlü mağduriyetimiz giderilemedi” dedi
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.