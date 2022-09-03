“Evler hibe ve emeklilik ikramiyesinden”

Görevden alınan Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlü Berna Selengin, mal varlığını açıkladı: Selengin’e ait biri havuzlu 8 ev, bir arsa var. Selengin söz konusu mallarla ilgili, “Ailemden veya eşimin ailesinden hibe yolu ile edindiğimiz malların satışından ve eşimin emeklilik ikramiyesinden elde edilen gelir ile edinildi” dedi







İçişleri Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi eski Müdürlü Berna Selengin, hakkında “mal mülk zengini” yönünde çıkan iddialara yanıt verdi: 30 yıldır tapuda en alt kademeden başlayarak müdürlüğe kadar yükseldim. Mal varlığım ailemden hibe yoluyla ve eşimin emekliliğinden elde edilen gelirle oluşmuştur.

Tapu Müdürlüğü görevine 22 Ocak 2021 tarihinden atanan Berna Selengin, geçtiğimiz günlerde bu görevden alınmıştı.

Berna Selengin, kendi adına her biri 75 metre kare (2 + 1) 3 daire, eşi adına halen oturduğu 110 metre kare bir apartman dairesi, oğlu adına kendisinin hibe ettiği 3 adet 75 metre kare (2 + 1) daire, Ozanköy’de 1 arsa ayrıca eşi ile oğlunun ortak yaptığı Gönyeli’de 1 eve sahip olduğunu açıklamıştı.

Eski Tapu Dairesi Müdür’nün açıkladığı belgelerde, Gönyeli’deki evin, ‘dubleks hane ve havuz’ olduğu da dikkat çekiyor.

Selengin, hakkındaki iddiaları “manipüle, uydurma ve gerçeği yansıtmayan” şeklinde değerlendirirken, mal varlığı hakkında da şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, hayatım boyunca ailemden veya eşimin ailesinden hibe yolu ile edindiğimiz malların takasından veya satışından ve/veya eşimin emeklilik ikramiyesinden elde edilen gelir ile edinilen malları içeren mal varlığımız 1 Eylül 2022 itibari ile, Tapudan almış olduğum resmi evrak olarak, ektedir. Bu resmi evrakın hakkımdaki iftira ve karalamaya karşı tüm gerçeği ortaya koyacağı inancıyla gönderiyorum.”

