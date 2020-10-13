Girne'deki kazada yaralanan yaya yoğun bakımda

Bugün saat 12:15 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, 57 yaşındaki Ahmet EVLİ, yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Sıdıka KELEŞ'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka KELEŞ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.