El Cezire'den 'Altın pasaportla' ilgili yeni bomba

Katar merkezli El Cezire’nin yayınladığı videoda, Güney Kıbrıs’ta siyasi, mali ve sosyal alanda faaliyet gösteren “birinci sınıf” kişilerin, Çin’de yaşayan ve suç geçmişi bulunan kişilere, yatırım karşılığı vatandaşlık vermeye hazır olduklarının görüldüğü yazıldı

Katar merkezli El Cezire haber kanalının, “altın pasaportlarla” ilgili dün yeni bir video yayınladığı ve vatandaşlıklar konusunda yeni bir skandalın patlak verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Pasaportlarla İlgili Bomba Video… Ateş Gibi Diyaloglar: ‘Burası Kıbrıs, Burada Her Şey Olur’ – Şilluris, Ciovanis ve Avukat Pittacis Müdahil” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, El Cezire’nin yayınladığı videoda, Güney Kıbrıs’ta siyasi, mali ve sosyal alanda faaliyet gösteren “birinci sınıf” kişilerin, Çin’de yaşayan ve suç geçmişi bulunan kişilere, yatırım karşılığı vatandaşlık vermeye hazır olduklarının görüldüğünü yazdı.

Gazete, gizli kamerayla kayda alınan söz konusu videoda Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis, Rum Avukat Andreas Pittacis ve “Giovani Group of Companies” adlı şirketler grubundan iki çalışanın, aslında gazeteci olan, ancak yatırımcı aracısıymış gibi rol yapan kişilerle, vatandaşlık verilmesi konusunda kurdukları diyalogların yer aldığını kaydetti.

Habere göre El Cezire, söz konusu yayında, bünyesindeki gazetecilerin, kara para aklama ve rüşvet suçlarından 7 yıl hapis cezası aldığı için Çin’den kaçan bir yatırımcının aracısı kılığına girip Güney Kıbrıs’a gittiklerini ve Şilluris, Ciovanis ve diğer kişilerle vatandaşlık için görüşme yaptıklarını açıkladı.

Gazete, Ciovanis’in şahsi ikametgahında kayda alınan videoda, Şilluris’in “Bunu kimseye söylemeyin” ve “Adımı korumam gerekir” dediğinin görüldüğünü kaydederken, gazetecilerden birinin Londra’daki taşınmaz mal satıcılarıyla iletişime geçtiğini; yapılan istişarelerin ardından hapis cezası almış olmasına rağmen Çinli yatırımcıya yeterince yatırım yapması karşılığında vatandaşlık verilmesinin uygun görüldüğünü, hatta avukat Pittacis’in, “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” dediğinin duyulduğunu belirtti.

Haberde, Pittacis’in ayrıca, Şilluris’in milletvekili olduğu sürece, meclis başkanlığına seçilene kadar “Giovani Group of Companies” şirketinden bordrolu çalışan olarak maaş aldığını söylediği ifade edildi.

Gazetenin “Anlaşma Ciovanis’in Evinde Yapıldı” alt başlığıyla devam eden haberinde, Şilluris’in ilk başlarda, söz konusu şahsın Europol arşivlerinde ismi bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini ifade ettiği; ancak vatandaşlık verilememesi durumunda diğer AB ülkelerinin meclis başkanlarıyla olan samimiyetini kullanabileceğini söylediği ve paranın direk Güney Kıbrıs’a getirilmesini şart koştuğu belirtildi.

“ŞİLLURİS YALANLADI AMA AKILLARDA ÇOK FAZLA SORU İŞARETİ VAR”

Gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün yayınlanan videoyla ilgili açıklama yaparak, bu konuya adının karıştırılmasını engellemeye çalıştığını; hatta söz konusu videonun tümü yayınlanmadan önce, sabah erken saatlerde, Ciovanis ile Çinli bir yatırımcının “şüpheli aracısı” konusundaki konuşmasının yer aldığı 37 saniyelik bir video yayınlayarak iddiaları yalanladığını yazdı.

Habere göre Şilluris, 29 Ekim 2019’da Rum makamlarını El Cezire’nin casusu olarak faaliyet gösteren bir aracının varlığı konusunda bilgilendirdiğini ve Rum Hukuk Dairesi’ne de şikayette bulunduğunu ifade ederken, El Cezire’nin araştırmacı gazetecilik değil, başka şeyler yaptığını söyledi.

Şilluris ayrıca, El Cezire’nin bu yayınlarının maksatlı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın yatırım programının iyileştirilmesinden birkaç hafta sonra, bu tarz yayınlar yapmaya başladığını; ayrıca bu röportajın yer aldığı kısmın üzerinde de KKTC’ye yatırımlarla ilgili reklamların yer almasının tesadüf olmadığını iddia etti.

Yasalar ve prosedürlerin, bildiği her şeyi anlatmasına müsaade etmediğini de belirten Şilluris, geçen sene isim gününü Ciovanis, Giovani şirketler grubunun çalışanları ve söz konusu aracı ile birlikte kutladığını ve sosyal içerikli bu toplantıda, altyapı çalışmalarıyla ilgili yatırımlar konusunun açıldığını kaydetti. Şilluris, bu toplantıya yıllardır iyi ilişkiler içerisinde olduğu Ciovanis’in daveti üzerine katıldığını da dile getirdi.

Habere göre Şilluris, söz konusu toplantıda, aracı kişinin Çin’de hapis cezası almış bir yatırımcıdan bahsettiğini; ancak ismini vermediğini ve Ciovanis’in daha sonra kendisini, bu kişinin tehlikeli olabileceğine dair uyardığını söyledi.

Gazete, her şeye rağmen Şilluris’in son dönemdeki tavrının soru işaretleri yarattığını; kendisinin de kabul ettiği üzere, söz konusu aracıyla ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiği halde, konuyu daha önce ifşa etmemesinin ve bir yıl sonra haklı çıkmaya çalışmasının akıllarda soru işaretleri yarattığını yazdı.

PİTTACİS: “GÜVENLERİNİ KAZANMAYA ÇALIŞTIM”

Öte yandan söz konusu toplantıda yer alan Avukat Andreas Pittacis ise, daha ilk andan aracıların yasaları çiğneyerek yasadışı işler yapma peşinde olduklarını tespit ettiğini; ancak Rum makamlarına iletebilmek adına ağızlarından daha fazla bilgi alabilmek için güvenlerini kazanmaya çalıştığını söyledi.

Pittacis, yine güven kazanabilmek için aslında gerçekliği bulunmayan bazı şeyler söylediğini ve bunların El Cezire tarafından gerçekmiş gibi yayınlandığını belirtti.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİ

Bu arada, Rum siyasi partiler de El Cezire’nin yayınladığı bu videoya tepki gösteren açıklamalar yaptı.

Habere göre DİSİ, zıtlaşmalardan kaçınılması çağrısı yaparak, El Cezire’nin kendilerine öğüt vermesini beklemediklerini ve sorumluluğu bulunanlara, gerekenin yapılacağından emin olduğunu kaydetti.

AKEL ise, kendi milletvekilinin de skandalda yer alıyor olması nedeniyle çok kısa bir açıklama yaparak, sorumlulara gerekenin yapılmasını istedi.

DİKO, yeni ifşaların ülkeyi ve kurumları sürüklediğini belirtip, yetkilileri göreve davet ederken, EDEK de, tüm vatandaşlıkların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar da, ülkenin bir kez daha rezil olduğunu ve Şilluris ile AKEL milletvekilinin şirketi tarafından yapılan açıklamalardan tatmin olmadıklarını belirttiler.

KUSİOS: “EL CEZİRE’NİN NİYETİ KIBRIS CUMHURİYETİ’NE DARBE VURMAK”

Bu arada, Alithia gazetesi de Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Kusios, Rum Hükümeti’nin El Cezire’nin topladığı bu bilgilerden haberdar olduğunu ve El Cezire’nin bu eylemlerle, yatırım programının önüne geçip ekonomiyi engelleyerek “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne darbe vurmaya çalıştığını söyledi.

Kusios, ülkenin geçtiği bu kritik zamanda, malum meseleyi yeniden açıp da üçüncü ülkeleri tatmin etmeyeceklerini ve konuya sorumlulukla yaklaşacaklarını kaydetti.

CİOVANİS DE AÇIKLAMA YAPTI

Gazete, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in de açıklama yaparak, 2019 yılının Ekim ayında kayıtlı bir emlakçı vasıtasıyla söz konusu aracılarla tanıştığını ve emlakçının, bu aracıların Güney Kıbrıs’a yatırım yapma niyetinde olan 18 yatırımcıyı temsil ettiğini söylediğini ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Ciovanis, görüşmeler sırasında bu kişilerin güvenirliği konusunda şüphelerin doğduğunu ve 18 yatırımcıdan birinin aleyhinde cezai kovuşturma bulunduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Ciovanis, konunun avukatları aracılığıyla Rum Barolar Birliği ve “Suçların Önlenmesiyle Mücadele Birimi”ne (MOKAS) iletildiğini ve olaydan bir yıl sonra El Cezire’den konuyla ilgili görüş belirtmelerinin istendiği bir mektup aldıklarını ve 5 Ekim 2020’de de Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Ciovanis ayrıca, El Cezire’nin maksatlı yayınlar yaptığını belirtti.

Politis gazetesi ise “Casuslukla İlgili Suç Duyurusunda Bulundular” başlıklı haberinde, Şilluris ile Ciovanis’in yaptıkları suç duyurusunda, aracı kılığındaki gazetecilerin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda casusluk yapıyor olabileceklerini iddia ettiklerini yazdı.

Gazete, yapılan suç duyurusunda, El Cezire’nin Kıbrıs sorunu/ Türk oyunları ile ilgili “karanlık rolünden” bahsedildiğini ve konunun, söz konusu muhabirlerin Türkiye ile KKTC’nin çıkarları lehinde casusluk yapıp yapmadıkları doğrultusunda araştırılmasının talep edildiğini kaydetti.