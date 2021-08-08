Girne'de olaylı gecee

Girne’de dün saat 21.30 sıralarında, Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin oto parkı içerisinde Yalçın Dal bıçaklandı. Polisten yapılan açıklamada 33 yaşındaki M.N.’nin çıkan tartışma sonucunda üzerinde bulundurduğu bıçak ile Yalçın Dal’ı yüzünden hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine M.N. tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.