banner583
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
11 0
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
91 0
 
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
16 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
33 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
54 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
232 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
23 0
banner661

Son günlerde yaşanan 4 ani ölümden ikisinin nedeni “kalp krizi”

banner476

banner666
Son günlerde yaşanan 4 ani ölümden ikisinin nedeni “kalp krizi”

Ülkede son 4 günde evinde ölen 4 kişiden 2’sinin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi, diğerlerinin ise ölüm nedenleri araştırılıyor.
 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cuma günü Karşıyaka’da evinde hayatını kaybeden Mark Andrew Hindley’in (E-57) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin  “kalp kriz” olduğu tespit edildi.

Çatalköy’de perşembe günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gerald Filbın’in (E-74) otopsisinde de ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olarak tespit edildi.

Öte yandan cuma günü Gazimağusa’da evinde hayatını kaybeden Arnaud Kemta Tambo’nun (E-28) yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Bu arada, Esentepe’de de dün Arif Arısu (E-62), evinin salonunda ölü olarak bulundu.  Ceset üzerinde yapılan muayenesinde darp ve cebir izine rastlanılmazken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtilen polis açıklamasında, tüm ölüm olaylarıyla ilgili  soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.