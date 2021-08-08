Son günlerde yaşanan 4 ani ölümden ikisinin nedeni “kalp krizi”

Ülkede son 4 günde evinde ölen 4 kişiden 2’sinin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi, diğerlerinin ise ölüm nedenleri araştırılıyor.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cuma günü Karşıyaka’da evinde hayatını kaybeden Mark Andrew Hindley’in (E-57) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kriz” olduğu tespit edildi.

Çatalköy’de perşembe günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gerald Filbın’in (E-74) otopsisinde de ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olarak tespit edildi.

Öte yandan cuma günü Gazimağusa’da evinde hayatını kaybeden Arnaud Kemta Tambo’nun (E-28) yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Bu arada, Esentepe’de de dün Arif Arısu (E-62), evinin salonunda ölü olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan muayenesinde darp ve cebir izine rastlanılmazken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı belirtilen polis açıklamasında, tüm ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.