Girne'de bir barda voyvodalık

Girne'de bir barda henüz ismi tespit edilemeyen bir şahıs tasarrufunda bulundurduğu tabancayla havaya 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre. bu akşam saat 22.00 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Farinelli isimli bar içerisinde müşteri olarak bulunan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile işletme içerisinde ilk tespitlere göre beş el havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, konu şahıs olay yerinden ayrılmıştır. Bahse konu şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmekte