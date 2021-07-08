EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Ev sahibi İngiltere ile turnuvada sürprize imza atan Danimarka’yı, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek ikinci finalist olmayı başardı. Böylece EURO 2020'de finalin adı İtalya – İngiltere oldu.

Dev karşılaşmada Danimarka, 30. dakikada Mikkel Damsgaard'ın serbest vuruştan attığı golle harika golle 1-0 öne geçti.

İngiltere, Simon Kjaer'ın 39. dakikada kend kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi.

İngiltere 103. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışı için 104. dakikada topun başına Harry Kane geçti. Kane'nin sağ köşeye gönderdiği topu mücadelede önemli kurtarışlara imza atan Danimarka kaleci Kasper Schmeichel çeldi. İngiliz golcü, dönen topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 İngiltere’nin üstünlüğünde sona erdi. 11 Temmuz'da oynanacak finalde İngiltere ile İtalya kozlarını paylaşacak.



