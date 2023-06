“Sigara kaynaklı ölümlerin başlıca sebebi nikotin değil yanmadır”

Dr. Harper, "İnsanlar nikotin için sigara içiyor ama tütünün yanmasından dolayı ölüyorlar. Aslında kanserin başlıca sebebi sigarada yanma sonucu ortaya çıkan kanserojenlere maruz kalmaktır" dedi

, yaygın inanışın aksine, nikotinin kanserin birincil nedeni olmadığını, hastalıkların, tütünün 350°C'yi aşan sıcaklıklarda yanmasıyla akciğer hastalıkları ve kansere yol açan zehirli bir kimyasal karışım ortaya çıkarmasından kaynaklandığını açıkladı. Dr. Harper, "" diye ekledi.Kanser araştırmaları üzerine uzmanlaşan, bir halk sağlığı stratejisi olarak tütünün zararlarının azaltılmasının önemini vurguladı. Halihazırda uygulanan ve kabul gören tütünle mücadele yöntemlerinin yanı sıra sigarayı bırakamayan veya bırakmak istemeyen sigara kullanıcılarını nikotin sağlamak için daha az zararlı yollar sunan yenilikçi, dumansız alternatifleri teşvik ettiklerini ifade etti. Dr. Peter Harper ve Dr. David Khayat tütünün zararlarının azaltılması stratejilerini uygulayan ülke sayısının git gide arttığını, Filipinler, ABD, Japonya ve daha birçok ülke dahil, ısıtılan tütün ürünleri gibi alternatif ürünlerin kullanımını düzenleyen hükümetleri takdir ettiklerini belirtti.Isıtılan tütün ürünlerinin halk sağlığını geliştirmek için bir fırsat olduğunu değerlendiren Dr. Harper, "Isıtılan tütün ürünleri, tütünü 350°C'nin altındaki sıcaklıklara kadar ısıtarak yanma olmadan nikotin sağlar. Yanma olmadığı için, bu ürünler geleneksel sigaralara kıyasla %95 daha az zararlı kimyasal içerir" dedi. Dr. Khayat ayrıca, ısıtılan tütün ürünlerinin sigaralara benzer bir sigara içme ritüeli sağladığını ve özellikle Japonya'da eski sigara kullanıcılarının sigarayı tamamen bırakarak daha az zararlı bir alternatife geçiş yapmalarına katkıda bulunduğunu vurguladı.Isıtılan tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesi, Japonya Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması'nın raporladığı üzere yetişkin sigara içme yaygınlığının 2014'te %20'den 2019'da %13'e düşmesi ile aynı döneme denk geliyor.Dr. Harper ve Dr. Khayat'ın açıklamaları, sigaranın gerçek tehlikelerine yeni bir ışık tutuyor. Önemli sağlık risklerinin birincil kaynağı nikotin değil, tütünün yüksek sıcaklıklarda yakılmasıdır. Isıtılan tütün ürünlerinin kullanımı da dahil olmak üzere tütünün zararlarını azaltma stratejileri, sigaranın neden olduğu zararları azaltmaya yönelik bir alternatif sunuyor. Filipinler'de alınan düzenleyici önlemler ve Japonya'da gözlemlenen olumlu halk sağlığı gelişmeleri, bu alternatiflerin potansiyel faydalarına dair önemli birer kanıt oluşturuyor.Londra'daki Guy's and St Thomas Hastanesi'nde danışman tıbbi onkolog ve danışman ve Fransa'daki Toulouse Kanser Merkezi'nin Başkanı olarak görevini sürdüren Dr. Harper, kanser araştırmaları ve tedavisine önemli katkılarda bulunmuştur. Saygın hakemli yayınlarda yayınlanan 400'den fazla makale ve bölüm ile uzmanlığı dünya çapında kabul görmektedir.Pierre & Marie Curie Üniversitesi'nde Onkoloji Profesörü ve Paris'teki La Pitié-Salpétrière Hastanesi'nde Tıbbi Onkoloji Başkanı olan Dr. Khayat, Houston, Teksas'taki MD Anderson Kanser Merkezi'nde Yardımcı Profesör olarak görev yapmaktadır.