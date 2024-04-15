banner913
banner932
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
27 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
21 0
 
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
50 0
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı
23 0
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
Funda Arar’dan Merit Otellerinde şenlik tadında bayram konserleri
55 0
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
42 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
37 0
banner1012

Barolar Birliği, yarın İskele’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin toplantı düzenleyecek

banner1020

Bilgilendirme toplantısı, halka açık olacak

banner974
Barolar Birliği, yarın İskele’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin toplantı düzenleyecek
banner971

Kıbrıs Türk Barolar Birliğinin başlattığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları serisi yarın İskele’de yapılacak toplantıyla devam edecek.

Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı,  İskele Belediyesi işbirliği ile saat 18’00’de İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak.

İlgi duyan herkse açık olan toplantı, Avukat Çise Atlas ve Avukat Hanife Demir’in katılımıyla yapılacak.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.