Barolar Birliği, yarın İskele’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin toplantı düzenleyecek

Bilgilendirme toplantısı, halka açık olacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliğinin başlattığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları serisi yarın İskele’de yapılacak toplantıyla devam edecek.

Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, İskele Belediyesi işbirliği ile saat 18’00’de İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alacak.

İlgi duyan herkse açık olan toplantı, Avukat Çise Atlas ve Avukat Hanife Demir’in katılımıyla yapılacak.