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Gazimağusa’da alkollü sürücü arabasıyla elektrik direğine çarptı.. 1 yaralı

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Gazimağusa’da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Gazimağusa’da alkollü sürücü arabasıyla elektrik direğine çarptı.. 1 yaralı
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Deniz Piyade Caddesi üzerinde dün 302 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Berkan Demirbaş (E-35), yönetimindeki EN 880 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüzce savrulup, yoldan çıkan araç, elektrik direğine çarpıp durabildi.
Kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Lütfiye Aşık (K-41), Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Araç sürücüsü Berkan Demirbaş tutuklandı.
 
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